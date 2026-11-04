$!Matan a tiros a un hombre dentro de un domicilio en la Guadalupe Victoria, en Culiacán

Un hombre llamado Alfonso “N”, de 51 años de edad, murió tras ser atacado a balazos durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre, dentro de una vivienda en la Colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Anenecuilco, entre las calles Fernando B. Híjar y la calle Fray Bernardo de Sahagún, cerca de la avenida Revolución.

Fue alrededor de las 17:00 horas que vecinos y familiares alertaron a las corporaciones de seguridad pública sobre los disparos de arma de fuego contra el hombre.