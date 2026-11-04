Seguridad

Matan a tiros a un hombre dentro de un domicilio en la Guadalupe Victoria, en Culiacán

Los hechos ocurrieron sobre la calle Anenecuilco, entre las calles Fernando B. Híjar y la calle Fray Bernardo de Sahagún, cerca de la avenida Revolución
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/11/2026 18:00
04/11/2026 18:00

Un hombre llamado Alfonso “N”, de 51 años de edad, murió tras ser atacado a balazos durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre, dentro de una vivienda en la Colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Anenecuilco, entre las calles Fernando B. Híjar y la calle Fray Bernardo de Sahagún, cerca de la avenida Revolución.

Fue alrededor de las 17:00 horas que vecinos y familiares alertaron a las corporaciones de seguridad pública sobre los disparos de arma de fuego contra el hombre.

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Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se trasladaron como primeros respondientes e informaron que Alfonso ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmar el deceso, acordonaron la escena para ponerla a disposición de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias correspondientes.

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