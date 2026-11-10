$!Matan a tiros a un hombre dentro de un vehículo en Infonavit Humaya, en Culiacán

Juan Octavio, de 52 años de edad, murió asesinado a tiros dentro de un vehículo Nissan March, durante la noche de este martes en la colonia Infonavit Humaya, al norte de Culiacán. Una vez cometido el homicidio, los responsables dejaron una cartulina blanca en el parabrisas, la cual contenía un mensaje firmado por el crimen organizado.







Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de este 10 de noviembre, sobre la avenida privada Enrique Cabrera, entre el bulevar Enrique Cabrera y el andador Venus. De manera preliminar, se dio a conocer que sujetos a bordo de una motocicleta se le emparejaron, descendieron y le dispararon desde ambos lados.





