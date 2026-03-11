$!Matan a tiros a un hombre e incendian un domicilio en Bachigualatito, Culiacán

CULIACÁN. _ Durante la mañana de este miércoles se registró un homicidio al interior de una casa, que posteriormente fue incendiada, en la comisaría de Bachigualatito, al sur de Culiacán.

Los hechos se registraron sobre la calle Francisco Ramírez, casi esquina con Benigno Aispuro, justo enfrente de la unidad deportiva de la comunidad.

En esta misma calle, fue asesinada a tiros la Comisaria de Bachigualatito, Mirna Karime “N”, el pasado 8 de enero.