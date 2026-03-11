$!Matan a tiros a un hombre e incendian un domicilio en Bachigualatito, Culiacán

CULIACÁN. _ Durante la mañana de este miércoles se registró un homicidio al interior de una casa, que posteriormente fue incendiada, en la comisaría de Bachigualatito, al sur de Culiacán.
Los hechos se registraron sobre la calle Francisco Ramírez, casi esquina con Benigno Aispuro, justo enfrente de la unidad deportiva de la comunidad.
En esta misma calle, fue asesinada a tiros la Comisaria de Bachigualatito, Mirna Karime “N”, el pasado 8 de enero.
Reportes de las autoridades indican que cerca de las 4:30 horas de este 11 de marzo, sujetos armados dispararon contra la víctima dentro de su residencia.
Luego de agredirlo, prendieron fuego a la vivienda con el hombre sin vida al interior.
Derivado de esto, se desplegó un dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la comisaría, y personal del Ejército Mexicano y Secretaría de Marina acordonaron la escena.
Posteriormente, ante presencia de familiares del occiso, agentes de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo para su identificación formal.