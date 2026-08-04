$!Matan a tiros a un hombre en jardín del Centro de Ciencias de Sinaloa

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este martes 4 de agosto en la zona de jardín perteneciente al Centro de Ciencias de Sinaloa, al norte de Culiacán.

El homicidio se cometió a unos metros de donde la administración del inmueble proyecta películas y series diariamente, y este martes se proyectó un documental sobre Lady Gaga de las 19:00 a las 20:30 horas.

Cerca de las 20:40 horas fueron reportados disparos de arma de fuego en las inmediaciones del lugar, y autoridades hallaron al hombre sin vida entre palmeras de las áreas verdes, casi al adentrarse al Parque Ecológico Culiacán.