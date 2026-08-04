$!Matan a tiros a un hombre en jardín del Centro de Ciencias de Sinaloa

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este martes 4 de agosto en la zona de jardín perteneciente al Centro de Ciencias de Sinaloa, al norte de Culiacán.
El homicidio se cometió a unos metros de donde la administración del inmueble proyecta películas y series diariamente, y este martes se proyectó un documental sobre Lady Gaga de las 19:00 a las 20:30 horas.
Cerca de las 20:40 horas fueron reportados disparos de arma de fuego en las inmediaciones del lugar, y autoridades hallaron al hombre sin vida entre palmeras de las áreas verdes, casi al adentrarse al Parque Ecológico Culiacán.
La víctima, que permanece sin identificar, es un varón de aproximadamente 40 años de edad, calvo, de complexión robusta, tez morena y con barba.
Vestía una playera manga corta color gris, pantalón negro y una gorra blanca; el occiso presentó impactos de bala en la región torácica.
Alrededor del cadáver fue localizada media docena de casquillos percutidos de arma de fuego, disparados durante el ataque.
La zona fue asegurada por elementos de seguridad, mientras que peritos de Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.