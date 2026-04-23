$!Matan a tiros a un hombre frente a tienda de abarrotes en Juntas del Humaya, en Culiacán

Afuera de una tienda de abarrotes, fue asesinado a balazos un hombre durante la tarde de este jueves, en el sector Juntas de Humaya, en Culiacán.

El occiso no ha sido identificado además que los vecinos afirmaron no conocerlo en esta zona.

Se trata de un varón de complexión robusta, tez morena, cabello color negro, y vestía una playera en diferentes tonalidades de gris, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

El asesinato ocurrió sobre la calle 18 de febrero entre las calles Lechuga y Cebolla, aproximadamente a las 16:30 horas de este 23 de abril.