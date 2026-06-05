$!Matan a tiros a un hombre junto a una carretilla en Prados del Sur, en Culiacán

Javier ‘N’, de aproximadamente 30 años, murió asesinado a tiros durante la tarde de este viernes 5 de junio, en el Fraccionamiento Prados del Sur, al sur de Culiacán. El occiso cayó tendido boca arriba junto a una carretilla, en la cual se transportaba material para construcción, sin embargo, no se especificó si era de la víctima.

El homicidio ocurrió sobre la Calle Islas Comoras, entre las calles Mina de Guanaceví y Mina del Timón, aproximadamente a las 16:30 horas. La víctima vestía una playera manga corta, bermudas y tenis, todo en color negro, era de complexión delgada y tez morena.