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Violencia

Matan a tiros a un hombre junto a una carretilla en Prados del Sur, en Culiacán

La agresión se registró la tarde de este viernes por la Calle Islas Comoras
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/06/2026 17:48
05/06/2026 17:48

Javier ‘N’, de aproximadamente 30 años, murió asesinado a tiros durante la tarde de este viernes 5 de junio, en el Fraccionamiento Prados del Sur, al sur de Culiacán.

El occiso cayó tendido boca arriba junto a una carretilla, en la cual se transportaba material para construcción, sin embargo, no se especificó si era de la víctima.

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El homicidio ocurrió sobre la Calle Islas Comoras, entre las calles Mina de Guanaceví y Mina del Timón, aproximadamente a las 16:30 horas.

La víctima vestía una playera manga corta, bermudas y tenis, todo en color negro, era de complexión delgada y tez morena.

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Paramédicos del grupo Gerum Rescate y Salvamento A.C. llegaron para atender a la víctima, pero informaron que perdió la vida durante la intervención.

El sitio fue acordonado por elementos de la Policía Municipal de Culiacán y el Ejército Mexicano, y minutos después la Fiscalía General del Estado arribó a recoger los casquillos que quedaron sobre la calle e iniciar las diligencias de campo.

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