$!Matan a tiros a un hombre sobre la avenida Álvaro Obregón, al norte de Culiacán

En plena avenida Álvaro Obregón fue asesinado a balazos un hombre este martes en las inmediaciones de la colonia Los Alamitos, al norte de Culiacán.

Según informes en el lugar, la víctima descendió de un vehículo Nissan Sentra color blanco de modelo reciente, y trató de huir del ataque, pero fue alcanzado al otro lado de la calle.

El homicidio se cometió sobre la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Libra y el bulevar de Los Álamos, cerca de las 16:15 horas de este 17 de febrero.