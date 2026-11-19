CULIACÁN._ Un joven de 20 años de edad fue asesinado a balazos durante la noche de este jueves 19 de noviembre en las calles de la colonia Felipe Ángeles, al surponiente de Culiacán. El occiso fue identificado por familiares en la escena, quienes informaron a las autoridades que era repartidor.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas sobre la calle Cruz Galvez, entre Cruz Medina e Hilario Medina. Primeros reportes oficiales indican que un motociclista llegó y disparó en reiteradas ocasiones contra el joven, quien murió en la vía pública de manera instantánea.