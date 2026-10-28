Matan a tiros a un joven en parque del Infonavit Barrancos, en Culiacán

Un joven de 25 años, identificado como Uriel Geovanni, murió asesinado a balazos la noche de este martes en un parque del sector Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán.

La víctima fue encontrada sin vida sobre la banqueta, por el Andador Artículo 63, cerca del Andador 112.

Un reporte sobre disparos a los números de emergencia movilizó a las autoridades de seguridad minutos después de las 23:00 horas, y confirmaron el hallazgo del joven asesinado.

El crimen se suscitó cerca de la zona de juegos infantiles de dicho parque, en donde el joven cayó tendido boca arriba.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad, y posteriormente intervenida por peritos de Fiscalía General del Estado.