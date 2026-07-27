$!Matan a tiros a una mujer en una barbería de la colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

Una mujer murió asesinada tras un ataque armado al interior de una barbería durante la tarde de este lunes en la colonia Esthela Ortiz, al poniente de Culiacán.
De manera preliminar, la víctima fue identificada en el lugar como Brenda “N”, quien era la dependiente del establecimiento, en el cual se encontraba trabajando al momento del hecho.
Según la cronología del crimen, cerca de las 17:15 horas, un sujeto a bordo de una motocicleta arribó al negocio, se acercó y disparó directamente contra la víctima, que inmediatamente cayó tendida dentro del local, donde perdió la vida.
En la banqueta, frente a la puerta de ingreso a la barbería, fueron localizados indicios balísticos relacionados con el ataque.
Al llegar las autoridades confirmaron que la mujer ya había fallecido, por lo que cerraron temporalmente el paso por la calle Constituyente Hilario Medina, entre Rodolfo Fierro y Pablo Macías Valenzuela, punto donde está la barbería.
Minutos después, peritos de Fiscalía General del Estado arribaron a recoger indicios, y posteriormente el Servicio Médico Forense acudió a levantar el cadáver de la occisa.