$!Matan a tiros a una persona en colonia Las Cucas, al norte de Culiacán

Un hombre fue asesinado tiros dentro de una vivienda en la colonia Las Cucas, durante el mediodía de este sábado, al norte de Culiacán.

La víctima todavía no ha sido identificada y se conoce únicamente que es un varón.

El crimen ocurrió sobre la calle Arnulfo Rodríguez, cerca de la calle profesor Antonio Serrano, alrededor de las 13:30 horas de este 11 de abril.