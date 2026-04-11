$!Matan a tiros a una persona en colonia Las Cucas, al norte de Culiacán

Un hombre fue asesinado tiros dentro de una vivienda en la colonia Las Cucas, durante el mediodía de este sábado, al norte de Culiacán.
La víctima todavía no ha sido identificada y se conoce únicamente que es un varón.
El crimen ocurrió sobre la calle Arnulfo Rodríguez, cerca de la calle profesor Antonio Serrano, alrededor de las 13:30 horas de este 11 de abril.
Aparentemente, la persona estaba sentada junto a familiares, cuando fue agredida a tiros.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva confirmaron el homicidio en la zona, por lo que solicitaron apoyo de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.
Momentos después llegaron peritos de la misma institución para realizar las diligencias, y se movilizó una furgoneta del Servicio Médico Forense para recoger el cuerpo.