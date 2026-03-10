$!Matan a tres hombres y uno más queda herido en ataque armado en Infonavit Cañadas, Culiacán

CULIACÁN. _ Tres personas sin vida y una más herida dejó un ataque armado registrado entre las calles del sector Infonavit Cañadas, al sur de Culiacán, durante el mediodía de este martes.
Hasta el momento se conoce que dos de los fallecidos han sido identificados como Gerardo y David, desconociéndose el nombre del tercer occiso y la persona lesionada.
De manera preliminar, el fatal hecho se concentró en la calle Cerro del Tepeyac, entre Cerro Prieto y Cerro de la Memoria, donde aparentemente estaban reunidas las cuatro víctimas cerca de una tienda de abarrotes.
Cerca de las 14:30 horas, fueron objeto de una agresión mediante ráfagas de disparos de arma de fuego, y en ese punto quedaron los cuerpos de David y Gerardo, las otras dos personas lograron salir de la escena.
No obstante, en un domicilio a un par de calles del hecho, por la calle Cerro Chico, se confirmó la tercer muerte consecuencia de este atentado, así como una persona herida.
El lesionado fue estabilizado por médicos militares, y posteriormente atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.
En la zona, cubriendo al menos 5 calles a la redonda, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de efectivos del Ejército Mexicano.
Familiares en la escena identificaron a los dos fallecidos mencionados, a la espera de que arriben agentes ministeriales y el Servicio Médico Forense para el reconocimiento legal de las demás víctimas y realizar las diligencias correspondientes.