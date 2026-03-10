$!Matan a tres hombres y uno más queda herido en ataque armado en Infonavit Cañadas, Culiacán

CULIACÁN. _ Tres personas sin vida y una más herida dejó un ataque armado registrado entre las calles del sector Infonavit Cañadas, al sur de Culiacán, durante el mediodía de este martes.

Hasta el momento se conoce que dos de los fallecidos han sido identificados como Gerardo y David, desconociéndose el nombre del tercer occiso y la persona lesionada.

De manera preliminar, el fatal hecho se concentró en la calle Cerro del Tepeyac, entre Cerro Prieto y Cerro de la Memoria, donde aparentemente estaban reunidas las cuatro víctimas cerca de una tienda de abarrotes.