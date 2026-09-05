$!Matan a un bebé de un año y a un adulto durante ataque armado en Prados del Sur, en Culiacán

CULIACÁN._ Un bebé de un año y cuatro meses y un adulto murieron durante un ataque a balazos registrado la noche de este sábado en la colonia Prados del Sur, en Culiacán, donde además otras dos personas resultaron heridas.
La agresión ocurrió alrededor de las 20:30 horas, afuera de un domicilio ubicado entre la avenida Mar de Coral y la calle Islas Mascareñas.
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra las personas que se encontraban afuera del domicilio.
Un adulto murió en el sitio, mientras que otras tres personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de un año y cuatro meses de edad, identificado como Juan Alejandro.
El menor recibió atención médica tras resultar herido, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.
Las otras dos personas lesionadas fueron atendidas por personal médico. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.
Elementos del Ejército acudieron al lugar y desplegaron un operativo en la zona, mientras que personal de las autoridades investigadoras realizó las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.