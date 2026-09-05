$!Matan a un bebé de un año y a un adulto durante ataque armado en Prados del Sur, en Culiacán

CULIACÁN._ Un bebé de un año y cuatro meses y un adulto murieron durante un ataque a balazos registrado la noche de este sábado en la colonia Prados del Sur, en Culiacán, donde además otras dos personas resultaron heridas. La agresión ocurrió alrededor de las 20:30 horas, afuera de un domicilio ubicado entre la avenida Mar de Coral y la calle Islas Mascareñas.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra las personas que se encontraban afuera del domicilio. Un adulto murió en el sitio, mientras que otras tres personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de un año y cuatro meses de edad, identificado como Juan Alejandro. El menor recibió atención médica tras resultar herido, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.