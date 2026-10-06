$!Matan a un hombre a balazos cerca de escuela primaria en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre, al parecer joven, fue asesinado a balazos durante la tarde de este martes en la colonia Emiliano Zapata, frente a la Escuela Primaria Ángela Peralta. El ataque ocurrió sobre la calle María de los Ángeles Polanco, entre Máximo Guzmán y Aquiles Serdán, donde, de acuerdo con información preliminar, la víctima convivía en un domicilio cuando fue atacada a balazos.







Tras resultar herido, el hombre intentó resguardarse en el porche o cochera del inmueble, pero debido a las lesiones murió en el lugar. El reporte se generó alrededor de las 15:30 horas, cuando se alertó a las autoridades sobre personas sin vida en la zona. En un primer momento se indicó que podrían ser dos víctimas; sin embargo, al llegar al sitio, los agentes confirmaron que se trataba de una sola persona.





