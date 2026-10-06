$!Matan a un hombre a balazos cerca de escuela primaria en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre, al parecer joven, fue asesinado a balazos durante la tarde de este martes en la colonia Emiliano Zapata, frente a la Escuela Primaria Ángela Peralta.
El ataque ocurrió sobre la calle María de los Ángeles Polanco, entre Máximo Guzmán y Aquiles Serdán, donde, de acuerdo con información preliminar, la víctima convivía en un domicilio cuando fue atacada a balazos.
Tras resultar herido, el hombre intentó resguardarse en el porche o cochera del inmueble, pero debido a las lesiones murió en el lugar.
El reporte se generó alrededor de las 15:30 horas, cuando se alertó a las autoridades sobre personas sin vida en la zona. En un primer momento se indicó que podrían ser dos víctimas; sin embargo, al llegar al sitio, los agentes confirmaron que se trataba de una sola persona.
La víctima permanecía sin identificar hasta el momento y su cuerpo quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.
El sonido de las detonaciones generó alarma entre vecinos y personal de la zona escolar. Como medida de seguridad, docentes de la Primaria Ángela Peralta mantuvieron a los alumnos resguardados al interior del plantel.
Al lugar también llegaron padres de familia que solicitaron llevarse a sus hijos; sin embargo, el director de la escuela señaló que los estudiantes permanecían bajo resguardo y que, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía, no existía peligro para ellos.
El hecho causó mayor preocupación debido a que ocurrió frente al plantel educativo y a poca distancia de la zona escolar. Además, una o dos horas antes del ataque, personal de programas preventivos del Gobierno del Estado había realizado en el sector actividades de las Jornadas por la Paz.
La zona fue acordonada por las autoridades para permitir el desarrollo de las investigaciones y el levantamiento de evidencias.