$!Matan a un hombre a balazos y lesionan a una mujer, en la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán

MAZATLÁN._ A pesar del reforzamiento de la seguridad en Mazatlán, un hombre fue asesinado a balazos y una mujer resultó herida, en un ataque dentro de una vivienda ubicada por la avenida Pino Suárez, casi esquina con la calle Plan de San Luis, cerca de las vías del tren, en Mazatlán.

Estos hechos se registraron alrededor de las 16:40 horas, casi de manera simultánea con el asesinato dentro del panteón Jardín, también la tarde de este lunes 14 de septiembre.

De acuerdo a los primeros reportes, este hombre, de alrededor de 40 años fue asesinado dentro de una vivienda, y la mujer al parecer logró salir a pedir auxilio.

La mujer quedó herida de bala en una pierna.