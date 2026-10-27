$!Matan a un hombre afuera de una primaria en Infonavit Barrancos, en Culiacán

Un hombre murió asesinado a balazos la tarde de este martes afuera de una escuela primaria en el sector Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán.
El fallecido fue identificado como Israel “N”, de 42 años de edad, de oficio albañil y a quien apodaban “El Ferra”, vecino del mismo sector.
De acuerdo con reportes, alrededor de las 15:30 horas el hombre salió y cuando disponía a abordar su camioneta, sujetos desconocidos le dispararon hasta provocarle la muerte.
Los hechos ocurrieron a espaldas de la escuela primaria Natalio Landeros Ramos, sobre la calle Artículo 115, casi esquina con la calle Artículo 110.
La víctima vestía una playera tinta, pantalón de mezclilla y quedó tendido boca abajo junto a una camioneta pick up negra.
Familiares lo identificaron ante las autoridades, y pese a la atención de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, estos confirmaron el deceso, por lo que militares dejaron la escena a disposición de Fiscalía General del Estado.