$!Matan a un hombre afuera de una primaria en Infonavit Barrancos, en Culiacán

Un hombre murió asesinado a balazos la tarde de este martes afuera de una escuela primaria en el sector Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán.

El fallecido fue identificado como Israel “N”, de 42 años de edad, de oficio albañil y a quien apodaban “El Ferra”, vecino del mismo sector.

De acuerdo con reportes, alrededor de las 15:30 horas el hombre salió y cuando disponía a abordar su camioneta, sujetos desconocidos le dispararon hasta provocarle la muerte.