Matan a un hombre de un disparo en su casa en la colonia Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ De un disparo, asesinan a un hombre al interior de su vivienda en la colonia Flores Magón.

El reporte del asesinato se emitió a las 19:15 horas, indicando la esquina en las calles Segunda Amapola y calle Capomo de la colonia Flores Magón.

Tras la detonación de un arma de fuego, en la esquina señalada, el hombre quedó sin vida y fue descubierto por su cónyuge al ingresar a la vivienda.

Elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encargaron de acordonar y resguardar la escena del crimen, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

El occiso fue identificado como Humberto “N”, de 56 años de edad.