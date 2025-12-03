Matan a un hombre dentro de su casa en Los Alamitos, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ A balazos fue asesinado este miércoles un hombre que se encontraba dentro de su domicilio en la colonia Los Alamitos, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Jorge “N”, de 26 años de edad, quien residía en la calle Arnulfo Rodríguez, casi esquina con la calle Solón Sabre.

El ataque se reportó a las autoridades alrededor de las 22:30 horas de este 3 de diciembre, dentro de una vivienda.

En la escena, autoridades confirmaron el homicidio y recabaron como evidencias casquillos percutidos de armas largas, con las que habrían cometido el ataque.

Agentes de la Guardia Nacional arribaron al lugar del atentado para el acordonamiento y resguardo de la escena.