$!Matan a un hombre dentro de su departamento en Infonavit Playas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos al interior de un departamento ubicado en el tercer nivel de un edificio multifamiliar de la colonia Infonavit Playas, en Mazatlán, luego de que hombres armados ingresaran hasta su vivienda y le dispararan. El ataque armado se registró sobre la calle Lucio Blanco, entre los andadores Playa Las Barras y Playa Algodones, en un edificio marcado con el número 126, ubicado a unos 100 metros de la carretera Internacional México 15.

De acuerdo con los primeros informes, los agresores ingresaron al inmueble y subieron hasta el tercer piso, donde se encuentra el departamento que habitaba la víctima. Una vez en el lugar, le dispararon en repetidas ocasiones. Al momento de la agresión, el hombre se encontraba acompañado de una mujer y un menor de edad, quienes reportaron lo ocurrido a las autoridades después de escuchar las detonaciones.

Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al sitio para brindar atención al herido; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.