$!Matan a un hombre dentro de su vivienda en la colonia El Ranchito, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de 59 años identificado como Eulogio fue privado de la vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán, la tarde de este viernes.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:00 horas en una vivienda situada sobre la calle Cuatro Estaciones, casi esquina con Huizaches y la prolongación de la avenida Álvaro Obregón.