$!Matan a un hombre dentro de su vivienda en la colonia El Ranchito, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de 59 años identificado como Eulogio fue privado de la vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán, la tarde de este viernes.
El ataque ocurrió alrededor de las 13:00 horas en una vivienda situada sobre la calle Cuatro Estaciones, casi esquina con Huizaches y la prolongación de la avenida Álvaro Obregón.
De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres armados llegaron a bordo de una motocicleta; uno de ellos descendió, ingresó al inmueble y disparó contra la víctima antes de escapar junto con su acompañante.
Elementos del Ejército Mexicano resguardaron la zona mientras personal pericial y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias iniciales.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.