$!Matan a un hombre dentro de su vivienda en Santa Fe, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos al interior de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán.
El reporte de detonaciones alertó a las autoridades a las 13:40 horas de este domingo 8 de noviembre, indicando un domicilio de la calle San Fernando.
Según testigos, hombres armados ingresaron a la vivienda en busca de su víctima hasta encontrarla en una habitación, donde le dispararon en múltiples ocasiones, para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.
Hasta el sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Marina, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.
Paramédicos de Bomberos Veteranos de Mazatlán acudieron para tratar de brindar los primeros auxilios al hombre agredido, pero este ya no contaba con signos vitales.
La víctima fue identificada con el nombre de Edgar “N”, de 54 años de edad.