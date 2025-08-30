Matan a un hombre dentro de un restaurante del libramiento La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue hallado asesinado durante la mañana de este sábado 30 de agosto dentro de un restaurante que se ubica por el libramiento Benito Juárez, conocido como “La Costerita”, al sur de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 9:00 horas a la altura de la caseta de cobro. Fue un reporte al número de emergencias 9-1-1 sobre una persona tirada lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad.

La víctima fue identificada en el lugar como Luis Fernando, de 49 años de edad y quien era vecino del campo El Diez.

El hombre presentó heridas por disparos de arma de fuego y ya se encontraba sin signos vitales al momento en que arribó el personal militar. Fueron elementos de la Guardia Nacional los primeros respondientes del hecho y los encargados de delimitar una zona con la cinta amarilla de precaución.

Más tarde llegaron los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial para realizar las labores de campo, mientras los agentes de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El cadáver fue transportado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia. Será ante el Ministerio Público donde quede bajo resguardo.