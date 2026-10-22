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Homicidios

Matan a un hombre dentro de un taller de motos en Las Cucas, al norte de Culiacán

La víctima fue identificada como Érik Abraham. De manera preliminar se informó que podría ser empleado del establecimiento que se ubica frente a un preescolar de la zona
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
22/10/2026 13:34
22/10/2026 13:34

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Érik Abraham, de aproximadamente 35 años, fue asesinado a balazos dentro de un taller de motocicletas ubicado frente a un jardín de niños en la colonia Las Cucas, al norte de Culiacán.

El ataque ocurrió sobre la avenida Álvaro Obregón, en el tramo comprendido entre las calles Martiniana Romero y Antonio Serrano.

De acuerdo con información extraoficial, el hombre podría ser empleado del establecimiento.

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El reporte de una persona herida por arma de fuego movilizó a paramédicos de Cruz Roja, quienes acudieron al taller. Al revisar al hombre, confirmaron que había fallecido a consecuencia de las lesiones.

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Militares acudieron al lugar y mantuvieron presencia en la zona, mientras se solicitaba la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo los trabajos periciales y las investigaciones correspondientes y se ordene el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

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