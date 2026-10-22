$!Matan a un hombre dentro de un taller de motos en Las Cucas, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Érik Abraham, de aproximadamente 35 años, fue asesinado a balazos dentro de un taller de motocicletas ubicado frente a un jardín de niños en la colonia Las Cucas, al norte de Culiacán.

El ataque ocurrió sobre la avenida Álvaro Obregón, en el tramo comprendido entre las calles Martiniana Romero y Antonio Serrano.

De acuerdo con información extraoficial, el hombre podría ser empleado del establecimiento.