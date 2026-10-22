$!Matan a un hombre dentro de un taller de motos en Las Cucas, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Érik Abraham, de aproximadamente 35 años, fue asesinado a balazos dentro de un taller de motocicletas ubicado frente a un jardín de niños en la colonia Las Cucas, al norte de Culiacán.
El ataque ocurrió sobre la avenida Álvaro Obregón, en el tramo comprendido entre las calles Martiniana Romero y Antonio Serrano.
De acuerdo con información extraoficial, el hombre podría ser empleado del establecimiento.
El reporte de una persona herida por arma de fuego movilizó a paramédicos de Cruz Roja, quienes acudieron al taller. Al revisar al hombre, confirmaron que había fallecido a consecuencia de las lesiones.
Militares acudieron al lugar y mantuvieron presencia en la zona, mientras se solicitaba la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo los trabajos periciales y las investigaciones correspondientes y se ordene el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).