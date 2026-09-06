Matan a un hombre dentro de vivienda en la Colonia Jesús Osuna, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida tras un ataque armado registrado en calles de la Colonia Jesús Osuna, que colindan con los campos del Club Deportivo Polluelos.

La serie de detonaciones se reportaron a las autoridades a las 01:00 horas de este domingo, al interior de una vivienda ubicada en la esquina de las calles Oceanía y Europa.

Al parecer, hombres armados que llegaron a bordo de un vehículo, entraron a la vivienda y dispararon en varias ocasiones contra un hombre que se encontraba al interior.

Policías municipales acudieron al lugar del reporte y descubrieron al habitante de la vivienda tirado en el piso y por protocolo solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Bomberos Veteranos repondieron al llamado de la emergencia, pero al valorar a la víctima, señalaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por los municipales y resguardada por elementos del Ejército hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.