Matan a un hombre durante un juego de beisbol en Villa Juárez, Navolato

Un hombre perdió la vida la tarde de este domingo 28 de junio luego de ser atacado a balazos mientras se encontraba como espectador en un campo de beisbol de la sindicatura de Villa Benito Juárez, en el municipio de Navolato.

La víctima fue identificada como Junior Gonzalo, de 33 años de edad, con domicilio en la colonia El Tapacal, en la misma sindicatura.

El atentado ocurrió alrededor de las 16:45 horas en las instalaciones deportivas de Villa Juárez, donde se desarrollaba un encuentro de béisbol. De acuerdo con los primeros informes, hombres armados sorprendieron al hombre y le dispararon en varias ocasiones antes de escapar.

Tras la agresión, familiares subieron al lesionado a un automóvil Toyota Yaris gris de modelo reciente y lo trasladaron de inmediato al Hospital del Seguro Social de Villa Juárez.

Sin embargo, al arribar al área de urgencias, el personal médico confirmó que el hombre ya había fallecido a consecuencia de las heridas que sufrió durante el ataque. De manera preliminar se informó que presentaba al menos cinco impactos de bala, uno de ellos en el rostro.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron tanto al hospital como al campo deportivo donde ocurrió la agresión para iniciar las investigaciones correspondientes.