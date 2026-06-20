$!Matan a un hombre en la colonia 10 de Mayo, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue asesinado este mediodía en la colonia 10 de Mayo.

El occiso fue identificado como Martin “N”, quien fue atacado presuntamente por hombres armados.

El reporte hecho a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó al mediodía que habían recibido un llamado de alerta pues le habían disparado a una persona, al parecer dentro de una vivienda.