$!Matan a un hombre en la colonia 10 de Mayo, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue asesinado este mediodía en la colonia 10 de Mayo.
El occiso fue identificado como Martin “N”, quien fue atacado presuntamente por hombres armados.
El reporte hecho a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó al mediodía que habían recibido un llamado de alerta pues le habían disparado a una persona, al parecer dentro de una vivienda.
Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, confirmando los hechos por lo que el sitio fue acordonado.
Al lugar llegó el grupo Apolo de la Fiscalía de Justicia para iniciar las primeras indagaciones y ordenar que se levantará el cuerpo del lugar por parte de la funeraria de guardia.
Este es el segundo homicidio en menos de 24 horas, pues la noche de este viernes una joven de 20 años fue también asesinada.