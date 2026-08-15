$!Matan a un hombre en la puerta de su casa en la invasión San Antonio de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un vecino de la Invasión San Antonio fue asesinado la noche del viernes por hombres armados que llegaron hasta la puerta de su casa para dispararle a quemarropa.

El ataque armado se reportó a las autoridades a las 21:00 horas, indicando la Calle Octavio Augusto casi esquina con Julio César del mencionado asentamiento.

Versiones en el lugar, indican que hombres armados con pistolas, llegaron y tocaron a la puerta de una vivienda y al ver salir a su víctima, le dispararon a quemarropa sin mediar palabra.