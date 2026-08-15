$!Matan a un hombre en la puerta de su casa en la invasión San Antonio de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un vecino de la Invasión San Antonio fue asesinado la noche del viernes por hombres armados que llegaron hasta la puerta de su casa para dispararle a quemarropa.
El ataque armado se reportó a las autoridades a las 21:00 horas, indicando la Calle Octavio Augusto casi esquina con Julio César del mencionado asentamiento.
Versiones en el lugar, indican que hombres armados con pistolas, llegaron y tocaron a la puerta de una vivienda y al ver salir a su víctima, le dispararon a quemarropa sin mediar palabra.
Tras el ataque, vecinos reportaron el hecho a los cuerpos de emergencia y minutos más tarde llegaron paramédicos del Grupo Cobras para auxiliar al hombre atacado, pero este ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada y resguardada por elementos federales del Ejército y de Marina.
Por ahora se desconocen los generales del occiso.