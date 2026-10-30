$!Matan a un hombre en parque de Villa Galaxia, en Mazatlán; un menor resulta herido como víctima colateral

MAZATLÁN. _ Un hombre sin vida y un menor de edad herido de bala dejó un ataque armado registrado en un parque del fraccionamiento Villa Galaxia, en Mazatlán.

La agresión ocurrió en un parque ubicado entre las calles Pitágoras y De la Estrella, donde, de acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban en el lugar cuando fueron atacadas a balazos por hombres armados que posteriormente huyeron del lugar.