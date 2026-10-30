$!Matan a un hombre en parque de Villa Galaxia, en Mazatlán; un menor resulta herido como víctima colateral

MAZATLÁN. _ Un hombre sin vida y un menor de edad herido de bala dejó un ataque armado registrado en un parque del fraccionamiento Villa Galaxia, en Mazatlán.
La agresión ocurrió en un parque ubicado entre las calles Pitágoras y De la Estrella, donde, de acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban en el lugar cuando fueron atacadas a balazos por hombres armados que posteriormente huyeron del lugar.
Tras el ataque, ambos quedaron tendidas en una de las jardineras del parque, hasta donde llegaron paramédicos de Bomberos Veteranos para brindarles auxilio.
Sin embargo, uno de los agredidos, un hombre adulto, ya no presentaba signos vitales. El otro afectado, un menor de edad, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por una herida de bala en uno de sus brazos.
El área fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal mientras que Policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para ordenar el traslado del cuerpo de la víctima mortal a las instalaciones del Servicio Médico Forense.