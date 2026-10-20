Matan a un hombre frente a su casa en la colonia Flores Magón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba sobre la banqueta de su domicilio, en la colonia Flores Magón, en Mazatlán.

La víctima no ha sido identificada. De acuerdo con la descripción, vestía únicamente una bermuda multicolor y tenis negros.

La agresión fue reportada a las autoridades alrededor de las 01:30 horas de este martes, en el cruce de las calles Amapolas y Clavel, en la colonia mencionada.

De manera preliminar, se informó que el hombre se encontraba sobre la banqueta de su vivienda cuando sujetos armados se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales. El hombre sufrió heridas de bala en la cabeza.

Tras las diligencias realizadas por las autoridades, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado.