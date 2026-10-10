$!Matan a un hombre, tras homicidio de una mujer en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue asesinado con arma de fuego, durante el mediodía en la colonia Insurgentes.

El occiso fue identificado como Olegario “N” de entre 24 y 25 años, al momento de ser atacado se encontraba realizando labores de mecánica, en una camioneta.

De acuerdo a personas que viven por el lugar, solo se escucharon detonaciones, hubo una pausa y de nuevo regresaron los disparos, al salir es que vieron a la persona tirada bajo la camioneta en la que trabajaba.