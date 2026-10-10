$!Matan a un hombre, tras homicidio de una mujer en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue asesinado con arma de fuego, durante el mediodía en la colonia Insurgentes.
El occiso fue identificado como Olegario “N” de entre 24 y 25 años, al momento de ser atacado se encontraba realizando labores de mecánica, en una camioneta.
De acuerdo a personas que viven por el lugar, solo se escucharon detonaciones, hubo una pausa y de nuevo regresaron los disparos, al salir es que vieron a la persona tirada bajo la camioneta en la que trabajaba.
Elementos de Seguridad Pública recibieron el reporte alrededor de las 12:00 horas, cuando se encontraban en el homicidio de una mujer en el sector Centro.
Por lo que se movieron a la zona, dónde solicitaron el apoyo de Cruz Roja, quien llegó al sitio para confirmar que el joven no presentaba signos vitales.
El lugar fue acordonado en espera de peritos de la Fiscalía de Justicia.