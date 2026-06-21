$!Matan a un hombre y dejan a otro herido en ataque a balazos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida y otro resultó herido tras ser atacados a balazos cuando caminaban por la avenida Pino Suárez la madrugada de este domingo.
El ataque se registró a las 05:30 horas casi esquina con la calle 5 de Mayo, a la altura de la colonia Quinta Chapalita.
Al parecer, los dos hombres circulaban sobre la avenida Pino Suárez cuando fueron alcanzados por motociclistas, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.
Tras el ataque, paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios a las víctimas, pero una de ellas ya no contaba con signos vitales, mientras que la segunda fue trasladada de urgencia a un hospital con heridas de gravedad.
La zona fue acordonada y resguardada por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
El lesionado se identificó con el nombre de Ángel “N”, de 19 años de edad y vecino del fraccionamiento Santa Fe, quien presentó heridas en el brazo y la espalda.
Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido.