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Violencia

Matan a un hombre y dejan a otro herido en ataque a balazos en Mazatlán

Dos hombres fueron atacados por motociclistas armados cuando caminaban por la avenida Pino Suárez este domingo; uno murió en el lugar y el otro fue hospitalizado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/06/2026 08:07
21/06/2026 08:07

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida y otro resultó herido tras ser atacados a balazos cuando caminaban por la avenida Pino Suárez la madrugada de este domingo.

El ataque se registró a las 05:30 horas casi esquina con la calle 5 de Mayo, a la altura de la colonia Quinta Chapalita.

Al parecer, los dos hombres circulaban sobre la avenida Pino Suárez cuando fueron alcanzados por motociclistas, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

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Tras el ataque, paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios a las víctimas, pero una de ellas ya no contaba con signos vitales, mientras que la segunda fue trasladada de urgencia a un hospital con heridas de gravedad.

La zona fue acordonada y resguardada por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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El lesionado se identificó con el nombre de Ángel “N”, de 19 años de edad y vecino del fraccionamiento Santa Fe, quien presentó heridas en el brazo y la espalda.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido.

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