$!Matan a un hombre y dejan a otro herido en ataque a balazos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida y otro resultó herido tras ser atacados a balazos cuando caminaban por la avenida Pino Suárez la madrugada de este domingo.

El ataque se registró a las 05:30 horas casi esquina con la calle 5 de Mayo, a la altura de la colonia Quinta Chapalita.

Al parecer, los dos hombres circulaban sobre la avenida Pino Suárez cuando fueron alcanzados por motociclistas, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.