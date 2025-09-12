$!Matan a un hombre y dejan a otros 4 heridos en la colonia Providencia, en Culiacán

CULIACÁN._ Un muerto y cuatro personas heridas dejó un ataque armado registrado la noche de este viernes 12 de septiembre en la colonia Providencia, al sur de Culiacán. El hecho se reportó alrededor de las 20:40 horas atrás del Mercado de Abastos. Vecinos fueron quienes lo reportaron al número de emergencias 9-1-1, luego de escuchar las fuertes detonaciones de arma de fuego. Refirieron que un grupo de civiles armados arribó para atacar a tiros un domicilio, en el cual se encontraban las cinco víctimas.

Se reporta que todos eran hombres, sin embargo, sus identidades no han sido reveladas. Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano para responder al reporte. En el sitio, cerca de un vertedero, personal militar localizó a las víctimas heridas de bala, algunas de ellas graves, por lo que solicitó la intervención de los cuerpos de rescate para atenderlas. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente para asistir a los afectados, ingresando a dos de ellos a una ambulancia y a otros dos en otra, para transportarlos a un centro médico. El estado de salud actual de los lesionados no ha sido dado a conocer, pero se presume que al menos uno se encontraba en una situación crítica.