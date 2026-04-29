Matan a un hombre y dejan herido a otro en nuevo ataque a balazos en Mazatlán

MAZATLÁN ._ Un muerto y un herido dejó un ataque a balazos por la avenida De las Torres, cerca del fraccionamiento La Joya y la glorieta de Prados del Sol.

Es nuevo hecho violento se registró la tarde de este miércoles 29 de abril.

El cuerpo de un hombre quedó sin vida tendido cerca de la entrada del fraccionamiento

Mientras que el joven baleado llegó herido a una farmacia a pedir ayuda.

El herido fue auxiliado y llevado a recibir atención médica.

La vialidad fue cerrada y acordonada por las autoridades.