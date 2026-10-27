$!Matan a un hombre y hieren a mujer en la colonia Juárez de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue perseguido y asesinado frente a las instalaciones de la Casa Hogar en la colonia Juárez; una mujer fue víctima colateral y resultó herida.
El ataque armado registrado en la esquina de la calle 13 de Abril y Jorge Negrete se reportó a las 19:25 horas.
Hombres armados persiguieron y asesinaron a balazos a su víctima aún no identificada y durante la agresión una mujer fue herida en un hombro mientras estacionaba su vehículo cerca del ataque.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército y las diligencias estuvieron a cargo de Peritos de la Fiscalía General del Estado.