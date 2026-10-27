Seguridad
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Violencia

Matan a un hombre y hieren a mujer en la colonia Juárez de Mazatlán

Hombres armados persiguieron y asesinaron a balazos a su víctima aún no identificada y durante la agresión una mujer fue herida en un hombro
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/10/2026 21:56
27/10/2026 21:56

MAZATLÁN._ Un hombre fue perseguido y asesinado frente a las instalaciones de la Casa Hogar en la colonia Juárez; una mujer fue víctima colateral y resultó herida.

El ataque armado registrado en la esquina de la calle 13 de Abril y Jorge Negrete se reportó a las 19:25 horas.

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Hombres armados persiguieron y asesinaron a balazos a su víctima aún no identificada y durante la agresión una mujer fue herida en un hombro mientras estacionaba su vehículo cerca del ataque.

La zona fue acordonada por elementos del Ejército y las diligencias estuvieron a cargo de Peritos de la Fiscalía General del Estado.

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