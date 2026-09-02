$!Matan a un hombre y hieren a otro en ataque en farmacia de Villa Unión

MAZATLÁN._ Un hombre murió asesinado a balazos la noche de este miércoles, mientras que otro resultó herido por una bala perdida en un ataque registrado en una farmacia de Villa Unión.

Las detonaciones de arma de fuego fueron reportadas a las 22:30 horas en un establecimiento ubicado sobre el Bulevar Niños Héroes.

Según testigos, la agresión fue directa sobre la víctima mortal, pero una de las balas lesionó a otra persona que se encontraba dentro de la farmacia.