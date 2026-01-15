$!Matan a un hombre y hieren a otro en la colonia Villa Fontana, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado dejó como saldo un hombre sin vida y otro más herido en la colonia Villa Fontana, al norte de Culiacán,
El hecho se reportó poco antes de las 22:00 horas de este jueves 15 de enero, en el cruce de las calles Villa del Humaya, Emily Berlín y Villa del Fuerte.
En el lugar, dos personas que viajaban a bordo de un vehículo blanco, de modelo reciente, fueron víctimas de un ataque a balazos perpetrado por sujetos no identificados.
En el sitio quedaron esparcidos varios casquillos que dieron indicio del uso de armas de fuego de alto poder durante la agresión.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar para asegurar la escena y solicitaron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja.
Tras la revisión médica, se confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes del vehículo, mientras que el segundo fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.
El área fue acordonada por las autoridades en espera de la llegada de agentes de la Policía de Investigación y peritos, que se encargarían de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.