$!Matan a un hombre y hieren a otro en la colonia Villa Fontana, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado dejó como saldo un hombre sin vida y otro más herido en la colonia Villa Fontana, al norte de Culiacán,

El hecho se reportó poco antes de las 22:00 horas de este jueves 15 de enero, en el cruce de las calles Villa del Humaya, Emily Berlín y Villa del Fuerte.

En el lugar, dos personas que viajaban a bordo de un vehículo blanco, de modelo reciente, fueron víctimas de un ataque a balazos perpetrado por sujetos no identificados.