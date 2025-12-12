$!Matan a un hombre y hieren a otro en tienda de conveniencia del sector Los Ángeles, en Culiacán

Según reportes preliminares, las víctimas habían arribado al lugar junto con sus motocicletas cuando fueron atacadas a tiros por un grupo de civiles armados, los cuales emprendieron la huida luego de cometer la agresión.

El ataque armado se registró alrededor de las 21:00 horas, frente a la tienda que se encuentra por el bulevar California, en esquina con la calle San Bernardino.

A balazos fue asesinado un hombre y otro resultó herido la noche de este viernes 12 de diciembre tras un atentado registrado en una tienda de conveniencia del sector Los Ángeles, al nororiente de Culiacán.

Un reporte emitido al número de emergencias 9-1-1 sobre más de una persona lesionada de bala fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano los que llegaron para dar fe del hecho.

En el sitio, el personal castrense localizó a los dos masculinos con heridas de bala, uno sin signos vitales pero otro aún con señales de vida, por lo que se les notificó a un equipo de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de atender al que aún seguía vivo y lo trasladaron hacia un hospital, mientras que el cuerpo del fallecido lo cubrieron con una manta azul.

El carril del bulevar quedó cerrado y la zona fue resguardada para facilitar las labores de los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo las diligencias y labores de campo correspondientes.

Al final se ordenó el traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley y se llevaron con una grúa ambas motocicletas que les pertenecían a las víctimas hacia la pensión pertinente.