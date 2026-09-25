$!Matan a un hombre y hieren a una mujer en ataque armado del fraccionamiento Colinas del Real en Mazatlán

MAZATLÁN.- Una pareja que circulaba en una motocicleta fue atacada a balazos, resultando muerto un hombre y herida una mujer, en calle del fraccionamiento Colinas del Real, en Mazatlán, la tarde de este viernes 25 de septiembre.

Los hechos se reportaron alrededor de las 15:15 horas, donde se indicaba que dos personas que viajaban en una motocicleta habían sido atacadas a balazos, en la calle Colina Baja, en Colinas del Real, en este puerto.