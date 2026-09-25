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Violencia

Matan a un hombre y hieren a una mujer en ataque armado del fraccionamiento Colinas del Real en Mazatlán

Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/09/2026 16:36
25/09/2026 16:36

MAZATLÁN.- Una pareja que circulaba en una motocicleta fue atacada a balazos, resultando muerto un hombre y herida una mujer, en calle del fraccionamiento Colinas del Real, en Mazatlán, la tarde de este viernes 25 de septiembre.

Los hechos se reportaron alrededor de las 15:15 horas, donde se indicaba que dos personas que viajaban en una motocicleta habían sido atacadas a balazos, en la calle Colina Baja, en Colinas del Real, en este puerto.

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Al arribar al lugar, los policías hallaron a un hombre ya sin signos vitales debido a los impactos de bala, y a una mujer herida.

El occiso fue identificado como José Luis “N”, mientras que la mujer herida es Karely “N”.

La mujer herida fue traslada a recibir atención médica.

En el lugar se encontraron casquillos percutidos.

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