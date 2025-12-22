$!Matan a un joven de 19 años en unas canchas de voleibol del sector Chulavista, en Culiacán

Un joven hombre fue asesinado a balazos la noche de este lunes en unas canchas de voleibol del sector Chulavista, en Culiacán.
La víctima fue identificada en el lugar como Mario Noel, de 19 años de edad, y quien contaba con domicilio en el sector donde fue privado de la vida.
Según reportes preliminares, fue alrededor de las 21:00 horas cuando civiles armados dispararon contra el joven que se encontraba en unas canchas de tierra que se ubican en la calle Lucio Blanco y la avenida Belisario Domínguez, próximo a un canal de riego.
Refieren que la víctima se encontraba jugando voleibol con otras personas cuando gatilleros lo agredieron a tiros hasta matarlo.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva se encargaron de asegurar la zona en donde fue hallado el joven sin vida y se desplegaron para vigilar el área.
Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó del procesamiento de la escena y los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado siguieron con las diligencias correspondientes.
Al final se ordenó el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia que marca la ley.