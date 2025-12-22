$!Matan a un joven de 19 años en unas canchas de voleibol del sector Chulavista, en Culiacán

Un joven hombre fue asesinado a balazos la noche de este lunes en unas canchas de voleibol del sector Chulavista, en Culiacán.

La víctima fue identificada en el lugar como Mario Noel, de 19 años de edad, y quien contaba con domicilio en el sector donde fue privado de la vida.

Según reportes preliminares, fue alrededor de las 21:00 horas cuando civiles armados dispararon contra el joven que se encontraba en unas canchas de tierra que se ubican en la calle Lucio Blanco y la avenida Belisario Domínguez, próximo a un canal de riego.