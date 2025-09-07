$!Matan a un motociclista en la vía pública de la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán

Un hombre a bordo de una motocicleta fue asesinado durante la noche de este domingo 7 de septiembre luego de haber sido atacado a balazos en las calles de la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán.
El homicidio se reportó alrededor de las 19:15 horas, en el cruce de las calles Constituyentes Cándido Aguilar y Constituyentes Enrique Recio.
Reportes indican que un grupo de civiles armados a bordo de una unidad automotriz pasaron por donde se encontraba circulando la víctima para atacarla con varios disparos, hasta privarlo de la vida en el sitio. Tras el ataque, los responsables emprendieron la huida y aún no se ha registrado su detención.
La víctima fue identificada en el lugar como Kevin Jesús, de 24 años de edad. Su cuerpo se encontró recostado con varias heridas de bala, con múltiples casquillos percutidos alrededor y a pocos metros de la unidad ligera tirada, la cual es de la marca Itálika.
El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, siendo elementos del Ejército Mexicano los primeros en arribar y, al percatarse del hombre herido de bala, procedieron a solicitar la intervención del personal de rescate.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente para atender a la víctima, sin embargo cubrieron su cuerpo con una manta azul y se retiraron al confirmar que ya no contaba con signos vitales.
En tanto, los militares delimitaron un área con la cinta amarilla de precaución y montaron un operativo de vigilancia, a la espera de que lleguen los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias del caso y las labores de campo.
El cadáver será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia y luego quedar bajo resguardo del Ministerio Público.