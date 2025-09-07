$!Matan a un motociclista en la vía pública de la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán

Un hombre a bordo de una motocicleta fue asesinado durante la noche de este domingo 7 de septiembre luego de haber sido atacado a balazos en las calles de la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán.

El homicidio se reportó alrededor de las 19:15 horas, en el cruce de las calles Constituyentes Cándido Aguilar y Constituyentes Enrique Recio.

Reportes indican que un grupo de civiles armados a bordo de una unidad automotriz pasaron por donde se encontraba circulando la víctima para atacarla con varios disparos, hasta privarlo de la vida en el sitio. Tras el ataque, los responsables emprendieron la huida y aún no se ha registrado su detención.

La víctima fue identificada en el lugar como Kevin Jesús, de 24 años de edad. Su cuerpo se encontró recostado con varias heridas de bala, con múltiples casquillos percutidos alrededor y a pocos metros de la unidad ligera tirada, la cual es de la marca Itálika.