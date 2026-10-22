$!Matan a un pepenador dentro de su domicilio en la colonia Ignacio Allende, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como José Francisco, conocido como “El Güero”, de 55 años y de oficio pepenador, fue asesinado a balazos al interior de un domicilio en la colonia Ignacio Allende, en Culiacán.

El homicidio fue reportado en una vivienda ubicada sobre la avenida Antonio Castro Leal, entre las avenidas Pedro Anaya y Carmen Serdán, a un costado de una conocida birriería.