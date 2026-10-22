$!Matan a un pepenador dentro de su domicilio en la colonia Ignacio Allende, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como José Francisco, conocido como “El Güero”, de 55 años y de oficio pepenador, fue asesinado a balazos al interior de un domicilio en la colonia Ignacio Allende, en Culiacán.
El homicidio fue reportado en una vivienda ubicada sobre la avenida Antonio Castro Leal, entre las avenidas Pedro Anaya y Carmen Serdán, a un costado de una conocida birriería.
De acuerdo con la información recabada, la víctima presuntamente se dedicaba a recolectar materiales y objetos que encontraba en la vía pública, los cuales almacenaba dentro de la propiedad donde fue localizado sin vida.
Tras el reporte de disparos, elementos de las corporaciones de seguridad se movilizaron al lugar y acordonaron el inmueble para resguardar la escena.
Posteriormente, personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y recabar indicios sobre el homicidio.
Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarían los procedimientos legales correspondientes.