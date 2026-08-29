Matan a una mujer con disparos de arma de fuego en la comunidad de la Urraca

MAZATLÁN._ Una mujer fue asesinada a balazos, cuando se encontraba en una llantera de la comunidad de La Urraca.

La agresión con disparos se reportó a las 03:00 horas de este sábado, en una llantera de la comunidad de la Urraca.

La mujer se encontraba como dependiente de la llantera, cuando hombres armados descendieron de un automóvil y le dispararon en varias ocasiones hasta verla caer, para de inmediato darse a la fuga.

Tras el reporte de las detonaciones, policías municipales y paramédicos de Bomberos Veteranos de El Castillo llegaron al lugar, para brindar los primeros auxilios a la mujer agredida, pero al ser valorada ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y resguardada por los municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Tras las diligencias de ley, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense donde se espera sea reclamado por sus familiares.

Al momento no se cuenta con generales de la occisa.