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Violencia

Matan a una mujer en instalaciones de un motel ubicado sobre la Rafael Buelna, en Mazatlán

El reporte se hizo a las 00:30 horas de este martes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/09/2026 07:56
01/09/2026 07:56

MAZATLÁN._ Una mujer fue asesinada con disparos de arma de fuego en los primeros minutos de este martes, al interior de un motel ubicado sobre la avenida Rafael Buelna.

El reporte de detonaciones se emitió a las 00:30 horas, indicando las instalaciones de un hotel ubicado sobre la Avenida Rafael Buelna, a la altura de la Colonia Sánchez Celis.

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Al parecer, la mujer fue atacada con múltiples impactos de arma de fuego cuando se encontró al interior del motel; policías municipales fueron los primeros respondientes y al localizar a la mujer tirada en el piso y con huellas de proyectiles de arma de fuego, solicitaron una ambulancia para su valoración.

Paramédicos que atendieron la emergencia, descubrieron que ya no contaba con signos vitales a causa de múltiples heridas de bala.

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La zona fue acordonada y resguardada para que el personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargara de las diligencias de ley.

Al momento se desconoce la identidad de la víctima.

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