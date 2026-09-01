$!Matan a una mujer en instalaciones de un motel ubicado sobre la Rafael Buelna, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer fue asesinada con disparos de arma de fuego en los primeros minutos de este martes, al interior de un motel ubicado sobre la avenida Rafael Buelna. El reporte de detonaciones se emitió a las 00:30 horas, indicando las instalaciones de un hotel ubicado sobre la Avenida Rafael Buelna, a la altura de la Colonia Sánchez Celis.

Al parecer, la mujer fue atacada con múltiples impactos de arma de fuego cuando se encontró al interior del motel; policías municipales fueron los primeros respondientes y al localizar a la mujer tirada en el piso y con huellas de proyectiles de arma de fuego, solicitaron una ambulancia para su valoración. Paramédicos que atendieron la emergencia, descubrieron que ya no contaba con signos vitales a causa de múltiples heridas de bala.