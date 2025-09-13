$!Matan a una mujer, incendian hotel y atacan caseta en Nuevo Altata, en Navolato

Un anochecer violento se vivió en el puerto de Altata, Navolato, luego de que un grupo de hombres armados asesinó a una mujer y atacó distintos puntos de la zona turística de Nuevo Altata, donde incendió un hotel, disparó contra oficinas de la sindicatura y contra la caseta de vigilancia de Isla Cortés.
En un primer hecho, civiles dispararon contra una mujer que circulaba en un vehículo en compañía de su familia, quienes se refiere estaban regresando de Isla Cortés.
La víctima viajaba en una unidad junto a su esposo y sus dos hijos menores de edad. La mujer recibió un balazo en el rostro que le quitó la vida de manera instantánea, mientras que su familia resultó ilesa.
El número de emergencias 911 recibió múltiples reportes de la presencia de civiles armados y de los hechos de violencia, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad locales y federales.
También se reportó un ataque a la caseta de acceso de Isla Cortés, donde resultaron heridos por disparos de arma de fuego un joven de 19 años, identificado como Luis “N”; y una mujer de 30 años llamada Arleth “N”. Hasta el momento no se ha aclarado si eran trabajadores del lugar o visitantes.
Ambos fueron trasladados a un hospital; el estado de salud de la mujer no ha sido precisado.
Las autoridades no han ofrecido hasta ahora información oficial sobre lo ocurrido ni confirmado si se desplegó un operativo de seguridad en la zona.