$!Matan a una mujer y dejan un hombre herido en la colonia República Mexicana, en Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido durante un ataque armado registrado la tarde de este jueves 25 de junio en la colonia República Mexicana, al oriente de Culiacán.

La agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Tulipán, entre Miguel de la Madrid Hurtado y Nacionalismo, donde ambas víctimas se encontraban caminando cuando fueron interceptadas por hombres armados.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores se acercaron y les dispararon en repetidas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido.