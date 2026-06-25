$!Matan a una mujer y dejan un hombre herido en la colonia República Mexicana, en Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido durante un ataque armado registrado la tarde de este jueves 25 de junio en la colonia República Mexicana, al oriente de Culiacán.
La agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Tulipán, entre Miguel de la Madrid Hurtado y Nacionalismo, donde ambas víctimas se encontraban caminando cuando fueron interceptadas por hombres armados.
De acuerdo con los primeros reportes, los agresores se acercaron y les dispararon en repetidas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido.
Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron a las dos personas lesionadas, por lo que solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron que la mujer ya había fallecido, mientras que el hombre aún presentaba signos vitales y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
La identidad de las víctimas no ha sido revelada por las autoridades. De manera preliminar, únicamente se informó que la mujer vestía ropa de color negro.
El área fue acordonada por personal militar para preservar la escena del crimen, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las investigaciones correspondientes.
Apenas el pasado lunes 22 de junio, un motociclista identificado como Juan Pablo, de 35 años de edad, fue asesinado a balazos en calles de la misma colonia República Mexicana.