Matan a una mujer y hieren de bala a un hombre en la colonia Juárez, en Culiacán

Una mujer asesinada y un hombre herido fue lo que dejó un ataque armado registrado durante la madrugada de este sábado 13 de septiembre en la colonia Benito Juárez, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 1:30 horas en la avenida Venustiano Carranza, en el cruce con la calle 30 de septiembre.

Refieren que la pareja se encontraba caminando por la banqueta cuando repentinamente fueron sorprendidos y atacados a balazos por un grupo de civiles armados, quienes rápidamente emprendieron la fuga al cometer el acto violento.

Tras el ataque, la mujer cayó inconsciente e instantes después terminó perdiendo la vida, mientras que el hombre salió corriendo para solicitar el rescate del personal de un bar que se encontraba cerca.

La mujer fue identificada como María Fernanda, de 27 años de edad, mientras que el hombre se trata de Emmanuel, de 32 años de edad.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y Municipal, además del Ejército Mexicano, arribaron para responder al hecho y se desplegaron alrededor de la zona para montar un operativo de seguridad.

El personal de seguridad delimitó una zona en donde quedó María Fernanda sin vida, mientras que los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de estabilizar a Emmanuel para luego trasladarlo hacia un hospital de la ciudad.

Más tarde llegaron los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado a la escena del crimen para realizar las diligencias y trabajos de campo correspondientes.