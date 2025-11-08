$!Matan a una mujer y un hombre en ataques armados en la Recursos Hidráulicos, en Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer y un hombre fueron asesinados la noche de este sábado 8 de noviembre en doble ataque armado registrado en la colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán.

En un primer punto, una mujer identificada como María Elena, de 45 años, fue agredida a balazos sobre la avenida Federalismo, entre el bulevar Pedro Infante y la calle Palenque, frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua.

Se desconoce cómo ocurrió el hecho, pero la mujer fue encontrada recostada bocarriba en la banqueta con heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

La víctima vestía una camisa blanca con rayas negras, un pantalón de mezclilla azul marino y sandalias, y además llevaba una pequeña bolsa consigo.