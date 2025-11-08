$!Matan a una mujer y un hombre en ataques armados en la Recursos Hidráulicos, en Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer y un hombre fueron asesinados la noche de este sábado 8 de noviembre en doble ataque armado registrado en la colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán.
En un primer punto, una mujer identificada como María Elena, de 45 años, fue agredida a balazos sobre la avenida Federalismo, entre el bulevar Pedro Infante y la calle Palenque, frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua.
Se desconoce cómo ocurrió el hecho, pero la mujer fue encontrada recostada bocarriba en la banqueta con heridas provocadas por disparos de arma de fuego.
La víctima vestía una camisa blanca con rayas negras, un pantalón de mezclilla azul marino y sandalias, y además llevaba una pequeña bolsa consigo.
En otro punto, pasando un canal de riego, un hombre fue asesinado a balazos en una vivienda hecha de madera ubicada debajo de las vías del tren, por la calle Primera.
La víctima no ha sido identificada, pero se le describe como una persona de complexión delgada y tez morena, quien tenía puesta una camisa azul marino.
Refieren que tanto la mujer como el hombre habitaban en ese mismo domicilio, no obstante, se desconoce si ambos eran familiares o pareja sentimental.
Elementos de diversas corporaciones de seguridad arribaron para asegurar ambas escenas, facilitando las labores de los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes se encargaron de realizar las labores de campo.
Los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias y ordenaron el traslado de ambos cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.