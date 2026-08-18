$!Matan a una persona dentro de su domicilio en Costa Dorada, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos dentro de una vivienda en el fraccionamiento Costa Dorada, de Mazatlán.
El asesinato se registró en la avenida Monterrey de ese asentamiento humano.
El ataque a balazos se registró alrededor de las 21:10 horas de este martes 18 de agosto.
De acuerdo a versiones en el lugar de los hechos, hombres armados que viajaban en motocicleta arribaron a una vivienda y dispararon en al menos cuatro ocasiones contra un hombre que se encontraba descansando en un sofá dentro del hogar.
Al lugar arribaron elementos policiacos municipales y de la Fiscalía General del Estado, así como del Ejército quienes acordonaron la zona.