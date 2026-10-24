$!Matan en Mazatlán a empleado de C4i que fue elemento de Protección Civil

MAZATLÁN._ Un empleado de la central C4i y ex elemento de Protección Civil fue asesinado a balazos esta mañana de sábado en Mazatlán.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 horas cuando la víctima apenas salía de su casa y circulaba en una camioneta Dodge Ram Hemi, fue interceptado por hombres armados que ya lo esperaban sobre la calle San Felipe y que le dispararon con armas cortas.
Tras el ataque y el arribo de elementos de todas las corporaciones se solicitó una ambulancia para que valoraran a la víctima; Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar pero el agredido ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El occiso fue identificado en el lugar con e nombre de Jehovan “N”, empleado del C4i (Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia) y ex elemento de Protección Civil Municipal.