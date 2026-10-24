$!Matan en Mazatlán a supervisor operativo de C4i; fue elemento de Protección Civil municipal

Tras el ataque y el arribo de elementos de todas las corporaciones se solicitó una ambulancia para que valoraran a la víctima; Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar pero el agredido ya no contaba con signos vitales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 horas en el Fraccionamiento San Fernando cuando la víctima apenas salía de su casa y circulaba en una camioneta Dodge Ram Hemi, fue interceptado por hombres armados que ya lo esperaban sobre la calle San Felipe y que le dispararon con armas cortas.

MAZATLÁN._ El supervisor operativo del SubCentro de Comando Zona Sur de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y ex elemento de Protección Civil municipal fue asesinado a balazos esta mañana de sábado en Mazatlán.

La zona fue acordonada por elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El occiso fue identificado en el lugar con y nombre de Jehovan “N”, supervisor operativo del SubCentro de Comando Zona Sur de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa del C4i (Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia).

El comunicado de la SSPE

La #SSPSinaloa informa que, este sábado 24 de octubre de 2026 se recibió un reporte al 911 sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en el fraccionamiento San Fernando, en Mazatlán, por lo que el Grupo Interinstitucional acudió de forma inmediata.

Al llegar al lugar, se encontraron a un masculino dentro de un vehículo, quien ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el área para solicitar la presencia de la autoridad competente.

Cabe señalar que esta persona era un elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se desempeñaba como supervisor operativo del Subcentro de Comando Zona Sur.

Esta secretaría lamenta y condena estos hechos, además de coadyuvar con las investigaciones que llevaron a esclarecer este crimen.

Se invita a la sociedad en general a reportar al 911 cualquier situación de emergencia y al 089 para realizar denuncias anónimas.